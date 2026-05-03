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04 maggio 2026 alle 00:11

Il dossier Minetti al Pm che indaga sugli avvocati morti in Uruguay 

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Il pm uruguaiano che indaga sulla morte degli avvocati nell’incendio di Garzón del 2024 richiederà il fascicolo del Tribunale sull’adozione del bambino da parte della coppia Minetti e Cipriani. Lo fanno sapere i media locali, ricordando che il procuratore Sebastián Robles non ha ancora archiviato il caso relativo alla morte di Nieto e Cabrera. Ana Mercedes Nieto intervenne come legale d’ufficio della madre del bambino che fu poi affidato a Nicole Minetti.

Intanto sono attesi a breve i primi esiti, parziali, degli accertamenti in Spagna e in Uruguay chiesti dalla Procura Generale di Milano nel supplemento di indagine sul caso della grazia chiesta e ottenuta da Nicole Minetti. Le verifiche, di cui è stata delegata l’Interpol, riguardano l’atto di adozione - di cui si vuole la copia originale - e la procedura seguita. Si vuol capire se davvero i genitori biologici del bimbo, peraltro malato, lo abbiano abbandonato all’Inau, l’ente delle adozioni del Paese sudamericano, e se la madre abbia fatto perdere le proprie tracce. Si vuole poi procedere una nuova verifica di eventuali ulteriori procedimenti penali a carico di Minetti e accertare che abbia davvero preso le distanze dalla vita precedente, con una «seria volontà di riscatto sociale».

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