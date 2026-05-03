Il dossier Minetti al Pm che indaga sugli avvocati morti in Uruguay 

Il pm uruguaiano che indaga sulla morte degli avvocati nell’incendio di Garzón del 2024 richiederà il fascicolo del Tribunale sull’adozione del bambino da parte della coppia Minetti e Cipriani. Lo fanno sapere i media locali, ricordando che il procuratore Sebastián Robles non ha ancora archiviato il caso relativo alla morte di Nieto e Cabrera. Ana Mercedes Nieto intervenne come legale d’ufficio della madre del bambino che fu poi affidato a Nicole Minetti.

Intanto sono attesi a breve i primi esiti, parziali, degli accertamenti in Spagna e in Uruguay chiesti dalla Procura Generale di Milano nel supplemento di indagine sul caso della grazia chiesta e ottenuta da Nicole Minetti. Le verifiche, di cui è stata delegata l’Interpol, riguardano l’atto di adozione - di cui si vuole la copia originale - e la procedura seguita. Si vuol capire se davvero i genitori biologici del bimbo, peraltro malato, lo abbiano abbandonato all’Inau, l’ente delle adozioni del Paese sudamericano, e se la madre abbia fatto perdere le proprie tracce. Si vuole poi procedere una nuova verifica di eventuali ulteriori procedimenti penali a carico di Minetti e accertare che abbia davvero preso le distanze dalla vita precedente, con una «seria volontà di riscatto sociale».

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