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04 maggio 2026 alle 00:11

Il prof esalta i rastrellamenti «Si dimetta» 

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Roma. È polemica alla Sapienza per un post shock pubblicato il 25 aprile e poi rimosso da un docente, accusato dagli studenti di “Cambiare Rotta” di aver «inneggiato a rastrellamenti ed espulsioni» commentando un intervento della premier. Il professore, direttore di dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, ha diffuso una nota: «Se alcuni termini e i toni utilizzati hanno urtato la sensibilità di qualcuno me ne scuso». Ma precisa di aver pubblicato il post «esclusivamente tramite il mio profilo personale, senza utilizzo di firme istituzionali, loghi, intestazioni». Ma il collettivo degli studenti, che ha diffuso lo screenshot, ricordano che il messaggio è stato pubblicato «nel giorno della Liberazione dal nazifascismo, il 25 aprile», e accusano il docente di aver «liquidato il valore della Resistenza partigiana» con un «Buon San Marco a tutti», espressione che rientrerebbe in una retorica volta a «svuotare e contrapporsi al significato di quella data» e chiedono «le dimissioni immediate del professore».

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