Si ferma per aiutare un automobilista: viene travolto e muore 

Roma. Quando ha visto pochi metri più avanti un'auto ribaltarsi non ha esitato ad accostare e a prestare soccorso ai feriti ma una macchina in transito lo ha travolto ed è morto sul colpo. Tragedia all'alba sul Grande raccordo anulare di Roma, all'altezza dell'uscita Tuscolana. La vittima è un 35enne, guardia giurata, padre di due bambini. Altre tre persone sono state trasportate in ospedale. Cinque complessivamente i veicoli coinvolti nell'incidente avvenuto intorno alle 5,15 in carreggiata interna. Sul posto il 118, la polizia stradale e i vigili del fuoco. Inutili i soccorsi.

A quanto ricostruito, un’auto per motivi da accertare si è ribaltata all'altezza dello svincolo Tuscolana: gli occupanti sono rimasti miracolosamente illesi. Due veicoli in transito si sono fermati e i conducenti sono scesi dagli abitacoli per prestare soccorso. Pochi istanti dopo, però, un’altra macchina ha travolto la vittima e una quinta auto che transitava in quel momento: i tre feriti erano tutti a bordo di questi ultimi due veicoli.

La coppia in un fosso

Quello tragico di Roma non è stato l'unico tragico incidente del weekend. Nel Milanese due giovani fidanzati sono morti dopo essere finiti in un fosso con lo scooter per poi schiantarsi contro un palo di cemento. L'ipotesi è che nella notte, mentre rientravano da una serata assieme agli amici, abbiano perso il controllo del mezzo finendo nel fossato a ridosso di una strada poco frequentata fra i campi a Tribiano. I corpi del 25enne Alexandru Viorel Ichimm e della fidanzata Sarah Ernani, di 24 anni, sono stati trovati soltanto ieri mattina grazie alla segnalazione di due runner: avevano ancora i caschi in testa e per loro non c'era più nulla da fare. Laureato in Economia all'università di Parma, appassionato di sport, triatleta, Alexandru si occupava di cybersecurity. Diverse le foto con Sarah pubblicate sul suo profilo Instagram: l’ultima, sabato, immortalava lo scooter e la scritta “weekend vehicle”. Sullo schianto sono in corso indagini dei carabinieri. Le telecamere della zona potrebbero aiutare a stabilire se – come sembra – possa essersi trattato di un’uscita di strada autonoma in corrispondenza di una curva a gomito oppure se ci siano responsabilità di terzi.

Dramma in galleria

Sempre nella notte si conta un’altra vittima all'interno di una galleria sul tratto autostradale dell’A12 tra Sestri Levante e Lavagna: un motociclista di 42 anni, sbalzato dalla sella forse dopo aver toccato un veicolo, è finito nella corsia opposta ed è stato investito da un'auto. Per l’uomo non c'è stato nulla da fare. Il tratto autostradale è rimasto chiuso fino alle 5 per i rilievi e la rimozione dei mezzi.

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