serie a
17 gennaio 2026

Vietato sbagliare per il Napoli con il Sassuolo 

Vincere col Sassuolo oggi al Maradona (alle 18) per non perdere definitivamente il contatto con il vertice della classifica. L’imperativo per il Napoli è categorico perché lo stop subito mercoledì scorso nel recupero con il Parma (0-0) ha allargato il distacco con Inter e Milan. Il tecnico Conte, ancora in tribuna per scontare la seconda e ultima giornata di squalifica dopo l’espulsione nel match con l’Inter, fa i conti con gli infortuni e schiererà una formazione non molto diversa da quella che ha affrontato gli emiliani.

In attacco dovrebbe rientrare Neres, nonostante nel finale della gara di mercoledì abbia nuovamente avvertito il dolore alla caviglia, mentre Elmas dovrebbe supportare il gioco di Hojlund. Scontato in difesa il rientro di Juan Jesus, fuori col Parma perché squalificato, al posto di Buongiorno che ieri ha commentato il momento della squadra: «Col Sassuolo sarà importantissimo vincere, dobbiamo recuperare le energie in fretta. Col Parma probabilmente ci è mancata la finalizzazione giusta che ci potesse portare al gol. C’è stata anche un po’ di sfortuna, perché nell’occasione avuta c’è stato un fuorigioco millimetrico. Siamo amareggiati per il pareggio, cercheremo di migliorare».

