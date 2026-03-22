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Gonnosfanadiga.
23 marzo 2026 alle 00:39

Videosorveglianza in tutto il paese 

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A Gonnosfanadiga parte il rinnovo dell’intero sistema di videosorveglianza comunale. «Stiamo sostituendo tutte le telecamere dei punti principali del paese, i ponti radio e i dispositivi obsoleti – spiega il sindaco Andrea Floris –. Le telecamere ancora funzionanti saranno recuperate e rimontate in zone finora prive di controllo, così da aumentare la copertura complessiva. L’investimento totale è di 70mila euro.
I lavori sono già iniziati e interesseranno l’intero impianto: nuove telecamere e ponti radio andranno a potenziare la rete esistente, mentre le vecchie telecamere saranno riutilizzate in punti attualmente “ciechi” del paese. «Non si tratta solo di un progetto sulla carta – sottolinea Floris – i lavori sono partiti e procederanno secondo il crono programma previsto».
L’intervento punta a garantire maggiore sicurezza per i cittadini, migliorare il controllo delle principali vie di comunicazione e supportare le forze dell’ordine nelle attività di prevenzione.

D più di sette anni la videosorveglianza non funzionava. Adesso con questo aggiornamento, Gonnosfanadiga si dota di una rete di videosorveglianza moderna, più efficiente e capace di rispondere alle esigenze della comunità. (jo. ce.)

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