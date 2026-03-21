Ventisettesima puntata del Tg “Videolina Sport”. Con Luca Neri (foto) e i suoi ospiti, dalle 21, oggi su Videolina tutto ciò che succede sui campi e nei palazzetti della Sardegna. Spazio all’analisi della sfida del venerdì alla Domus tra il Cagliari e il Napoli, poi il focus sulla Dinamo e la Torres, oltre a tutti i risultati dei campionati dilettantistici, i quiz, i giochi e gli approfondimenti. Col presidente del GT Generale Rossi, tutto sul torneo internazionale di tennis Next Gen. Ospiti in studio Lele Casini e Nicola Pisu.