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Incidenti
22 marzo 2026 alle 00:33

Strage sulle strade: morti 4 giovani e un quarantenne 

A Milano scontro fra una moto e un taxi, a Roma minicar contro un’utilitaria 

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Milano. La notte tra venerdì e sabato è stata segnata da una serie di gravi incidenti stradali che hanno causato la morte di quattro giovani fra Milano, Roma e la provincia di Modena e di un quarantenne a Montemurlo (Prato). A Milano, intorno alle 4 del mattino, una potente motocicletta Nagasaki Ninja 650 di colore verde ha attraversato un semaforo rosso lungo viale Campania e, all’incrocio con viale Mugello, si è schiantata contro un taxi in corsa su Corso XXII Marzo verso la periferia. L’impatto è stato devastante: Elisa Teodora Tranca Dranca, 20 anni, nata a Milano da una famiglia di origine romena, è morta sul colpo, mentre Mithum Sandeepa Perer Kuranage, 23 anni, italiano di origine srilankese residente a Capannori, è sopravvissuto solo pochi minuti. Il taxi si è ribaltato più volte; il conducente, 61 anni, è rimasto ferito ma non in maniera grave. La Polizia locale ha sequestrato mezzi e caschi e procederà probabilmente con le autopsie. L’indagine ha accertato che la moto non ha rispettato il semaforo rosso e procedeva a forte velocità.

Roma

A Roma, intorno alle 2, un altro giovane, Giacomo Bracaletti, 17 anni, è morto in via Cristoforo Colombo nello scontro fra la sua microcar e un’auto. Il passeggero della microcar e l’autista dell’auto, un 53enne, sono rimasti feriti; quest’ultimo sarà sottoposto ad accertamenti per verificare eventuale assunzione di alcol o droga. I veicoli sono stati sequestrati mentre gli agenti del IX Gruppo Eur ricostruiscono la dinamica dell’incidente.

Le altre tragedie

Nel tardo pomeriggio di sabato, in provincia di Modena, un ragazzo di soli 16 anni è deceduto a seguito dello scontro tra la sua motocicletta e un’auto guidata da una donna di 33 anni. Il giovane è spirato dopo il trasporto in ospedale a Baggiovara.

Infine, a Montemurlo (Prato), un uomo di 40 anni è morto travolto da due auto mentre camminava a piedi. Prima dell’investimento, l’uomo aveva avuto un incidente con la propria auto senza coinvolgere altri veicoli; dopo essere uscito illeso, ha deciso di proseguire a piedi, venendo però investito mortalmente dalle due vetture.

Questa serie di incidenti mette in luce la pericolosità delle strade nelle ore notturne.

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