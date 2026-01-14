Videogiochi, sfida mondiale con la Global Game Jam 

Quartu diventa la capitale dei videogiochi. È in arrivo in città la Global Game Jam, iniziativa mondiale che coinvolge gli appassionati dei videogiochi in 48 ore di full immersion assoluta. A ospitare questa decima edizione, che si svolge dalle 17 del 30 gennaio alle 17 del 1° febbraio, sarà lo Spazio Pira in via Brigata Sassari promossa dall’associazione Fabbricastorie con la collaborazione del Comune.

Oltre che agli appassionati e addetti ai lavori, la Game jam sarà aperta anche a semplici curiosi. I partecipanti, riuniti in gruppi spontanei, si sfideranno nella realizzazione di un prototipo di gioco da presentare agli altri partecipanti al termine delle 48 ore; saranno poi rilasciati con licenza Creative Commons, per la pubblicazione sul sito della Global Game Jam. A margine dell’evento previsti seminari, workshop e conferenze.

Il programma

La Global Game Jam è una competizione amichevole dedicata allo sviluppo di videogiochi che si tiene ogni anno in contemporanea in centinaia di città di tutto il mondo, con decine di migliaia di partecipanti.

Una festa a carattere internazionale, con i jammer che si sfidano in un tour-de-force di 2 giorni, con lo scopo di ideare e realizzazione i game, partendo da un tema.

