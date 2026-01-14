VaiOnline
L’appuntamento.
15 gennaio 2026 alle 00:35

Videogiochi, sfida mondiale con la Global Game Jam 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Quartu diventa la capitale dei videogiochi. È in arrivo in città la Global Game Jam, iniziativa mondiale che coinvolge gli appassionati dei videogiochi in 48 ore di full immersion assoluta. A ospitare questa decima edizione, che si svolge dalle 17 del 30 gennaio alle 17 del 1° febbraio, sarà lo Spazio Pira in via Brigata Sassari promossa dall’associazione Fabbricastorie con la collaborazione del Comune.

Oltre che agli appassionati e addetti ai lavori, la Game jam sarà aperta anche a semplici curiosi. I partecipanti, riuniti in gruppi spontanei, si sfideranno nella realizzazione di un prototipo di gioco da presentare agli altri partecipanti al termine delle 48 ore; saranno poi rilasciati con licenza Creative Commons, per la pubblicazione sul sito della Global Game Jam. A margine dell’evento previsti seminari, workshop e conferenze.

Il programma

La Global Game Jam è una competizione amichevole dedicata allo sviluppo di videogiochi che si tiene ogni anno in contemporanea in centinaia di città di tutto il mondo, con decine di migliaia di partecipanti.

Una festa a carattere internazionale, con i jammer che si sfidano in un tour-de-force di 2 giorni, con lo scopo di ideare e realizzazione i game, partendo da un tema.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Manovra

Ai Comuni due miliardi in tre anni

Il fondo unico passerà da 570 a 670 milioni. Pronto l’emendamento con l’incremento 
Roberto Murgia
Turismo

«Storia e ambiente, a Pula puntiamo anche sulla bassa stagione»

Il sindaco e la Fondazione: «Bisogna evitare l’overtourism»  
Piera Serusi
Società

Gioco d’azzardo, sindaci sardi in campo accanto alla Chiesa

Papa Leone all’udienza con l’Anci: «Piaga che rovina molte famiglie» 
Marco Noce
Magenta.

Ladro ucciso dal padrone di casa

Una coltellata al petto, i complici lo abbandonano davanti all’ospedale 
Milano.

Chiara prosciolta: «Mi riprendo la mia vita»

L’esultanza di Ferragni dopo la sentenza: «Giustizia è fatta». Il legale: «Ammirevole» 
Lo scontro

Groenlandia, gli Usa non tornano indietro «Vogliamo il controllo»

Copenaghen e Nuuk non si piegano E ora i Paesi Ue mandano i militari 