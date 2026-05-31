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01 giugno 2026 alle 00:28

Viale Sant’Ignazio, si spezza un altro pino: auto danneggiata 

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Non è una novità per chi frequenta la zona. L’ennesimo pino in viale Sant’Ignazio si è spezzato, finendo su un’auto parcheggiata a poche decine di metri dall’ingresso della facoltà di Economia. È successo nella notte di sabato tra le 23 e le 23.15, in un tratto di strada che residenti, studenti e abitanti conoscono bene: non è la prima volta che un albero cede nella discesa che porta ai salesiani causando disagi alla viabilità.

Il pino, alto circa sei metri, non si è abbattuto di schianto ma si è spezzato in due parti, tra tronco e chioma che sono caduti l’uno di traverso sulla carreggiata e l’altra su una vettura in sosta, danneggiandone leggermente la capotta. Il traffico notturno è stato deviato poi su via Frate Nicola da Gesturi per consentire le operazioni di messa in sicurezza.

La Polizia locale e l’Ufficio del Verde pubblico hanno disposto gli interventi in viale Sant’Ignazio. Ieri mattina l’albero è stato potato e la vettura rimossa. L’ultimo episodio risaliva a novembre, quando un altro pino era caduto nello stesso viale. In quel caso non c’erano auto né persone nelle vicinanze. Stavolta il proprietario della vettura non ha avuto la stessa fortuna.

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