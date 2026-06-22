«Viale Merello, coinvolgere gli abitanti» 

«Il futuro di viale Merello non può essere deciso senza il coinvolgimento diretto di chi quella strada la vive ogni giorno». Lo dichiara Edoardo Tocco, capogruppo di Forza Italia nel Consiglio comunale in vista della discussione, sul tema, in commissione.

«Parliamo di una delle strade storiche della città che collega diversi quartieri e che rappresenta un punto di riferimento per tante famiglie cagliaritane. Residenti che da anni convivono con criticità evidenti: marciapiedi in condizioni precarie, carenza di parcheggi e la necessità di tutelare gli alberi». Escludere queste persone dal processo decisionale, prosegue Tocco, «significherebbe non rispettare la volontà dei cittadini». Per questo, il capogruppo azzurro lancia una proposta chiara: «Si prenda atto della necessità di un confronto serio e si promuova un incontro tra amministrazione comunale e residenti».

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