Viale Marconi ed ex 554: cantieri ancora fermi 

Da una parte via Marconi, dall’altra la 554. È estate inoltrata e sono ancora fermi al palo i progetti per la messa in sicurezza delle due strade di accesso alla città.

L’ultimo atto dell’iter per partire con l’intervento in viale Marconi è l’ok del Comune a una variante presentata dalla Città Metropolitana che deve dare il via ai lavori. Doveva essere l’ultimo atto prima dell’intervento ma ancora non c’è traccia degli operai. Oltre alla rotatoria all’altezza di via Maiorana il progetto prevede la realizzazione di marciapiedi, aree verdi e piste ciclabili. Saranno rifatti anche i sottoservizi, in modo da evitare allagamenti all’altezza del Carrefour. Via Fermi diventerà a senso unico in entrata da viale Marconi verso via Segrè, per questo sarà eliminato il semaforo. E anche i pedoni potranno percorrere la strada più tranquilli: ci sarà infatti il marciapiede che non sarà come quello attuale a ridosso della corsia, ma sarà lontano dalla carreggiata, separato dall’area verde che costeggerà anche la pista ciclabile. Spazio poi agli attraversamenti pedonali rialzati.

Tutto fermo anche dall’altra parte, nell’ex 554 ribattezzata viale Europa, per una serie di controversie con l’associazione di imprese che anni fa si era aggiudicata i lavori. Sono previste rotatorie che prenderanno il posto dei semafori, marciapiedi, piste ciclabili e verde.

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