Il ministero dell’Ambiente boccia il progetto “Ittiri Bess” 

Il ministero dell'Ambiente dice no progetto "Ittiri Bess", l'impianto di accumulo elettrochimico da 470,4 Mw previsto a Su Dragone, in territorio del Comune di Ittiri.La decisione – si legge in una nota della Giunta – conferma la posizione assunta dalla Regione con la delibera del 21 luglio scorso con cui aveva negato il rilascio dell'intesa regionale, ritenendo il progetto incompatibile con il territorio e con gli indirizzi della programmazione energetica regionale. E d’altra parte il provvedimento ministeriale richiama la mancata intesa regionale, le carenze progettuali e documentali, l'assenza del benestare di Terna. nostre valutazioni trovano piena conferma», ha dichiarato l'assessore a Enti locali e Urbanistica, Francesco Spanedda. «Il provvedimento del Ministero dimostra che la tutela del territorio, del paesaggio, delle aree agricole e del patrimonio culturale può e deve poggiare su atti amministrativi rigorosi e motivati».Un esito che, ha aggiunto, è anche il risultato del lavoro svolto da tutta la Regione accanto al Comune di Ittiri e alla comunità locale durante l'intero iter autorizzativo.«Fin dall'inizio abbiamo scelto di affiancare il Comune. È così che intendiamo esercitare l'autonomia speciale: mettendo le competenze della Regione al servizio dei territori». Questa vicenda, ha concluso, «dimostra che la transizione energetica non può essere affidata all'improvvisazione».

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