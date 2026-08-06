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Calcio.
07 agosto 2026 alle 01:28

Caso Esposito, scontro totale Domani c’è il trofeo Gigi Riva 

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Domani la “prima” stagionale in casa per il Cagliari con la 2ª edizione del Trofeo Gigi Riva. L’avversario è il Nizza, fischio d’inizio alle 20.30, ma i cancelli alla Unipol Domus apriranno due ore prima, con animazione musicale. «Non sarà un’amichevole», ha detto il capitano Alessandro Deiola durante la presentazione a L’Unione Sarda, con Mariangela Lampis e Lele Casini. Sullo sfondo il caso Esposito: è scontro totale tra la società e l’agente del calciatore. Si preme per Maldini in rossoblù.

alle pagine 42, 43

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