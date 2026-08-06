Slitta di un giorno il rientro dei Sassarini dal Libano 

Ancora 24 ore di attesa. Chi ieri era già pronto a riabbracciare il marito, il padre o il figlio di rientro da cinque mesi di missione in Libano dovrà aspettare ancora. È stato rinviato di 24 ore il volo della compagnia AlbaStar che doveva riportare in Sardegna gli ultimi settanta uomini, tra militari e ufficiali, della Brigata Sassari e che era atteso ieri alle 18.45 all’aeroporto di Alghero. Invece, la compagnia “Albastar” ha dovuto rinviare il decollo a causa di un inconveniente occorso al mezzo che avrebbe dovuto trasportare i militari della “Sassari”. Il velivolo, un Boeing 737-800 infatti avrebbe avuto un impatto con un volatile e quindi si è reso necessario un intervento di manutenzione e controllo che ha costretto i Dimonios a restare ancora un giorno nella capitale libanese.

L’arrivo è dunque previsto per oggi, sempre ad Alghero, alle 16.45. I militari sardi impegnati nella loro quarta missione Unifil sotto l’egida dell’Onu nel sud del Libano, nella fascia di interposizione con Israele, hanno concluso le loro attività due giorni fa con il passaggio del testimone alla Brigata “Pozzuolo” del Friuli. Il comandante della “Sassari”, il generale Andrea Fraticello, nella base “Millevoi” a Shama ha ceduto il comando della missione nel settore sud ovest di Unifil al comandante della brigata friulana, concludendo così le attività nell’ambito della risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza dell’Onu. I Dimonios non solo hanno svolto il compito assegnato dalle Nazioni Unite, ma si sono prodigati anche a sostegno della popolazione locale in questo frangente di conflitto aperto tra le forze israeliane e gli Hezbollah libanesi.

RIPRODUZIONE RISERVATA