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Alghero.
23 marzo 2026 alle 00:38

Viabilità, una nuova bretella per alleggerire il traffico 

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La viabilità ad Alghero continua a essere una criticità irrisolta, con automobilisti costretti ogni giorno a percorsi tortuosi e rallentamenti diffusi. Una delle situazioni più delicate riguarda l’accesso a via Don Minzoni, dove anche i recenti lavori in corso stanno mettendo in evidenza tutti i limiti della rete stradale nel quadrante nord della città. Secondo l’associazione Iniziativa Alghero, la nuova tangenziale in fase di realizzazione non basterà a risolvere i problemi, trattandosi di un’infrastruttura esterna e priva di collegamenti diretti con i quartieri urbani. Oggi, infatti, il collegamento tra via Vittorio Emanuele e via Azuni avviene passando per via Aldo Moro e via degli Orti, con un tracciato poco lineare e rallentato dai semafori. Da qui la proposta: realizzare una nuova arteria rettilinea, lungo una direttrice nord-sud, capace di collegare direttamente le due vie. Il progetto prevede anche due rotatorie, una già esistente, per migliorare la fluidità del traffico, ridurre le attese e aumentare la sicurezza. Secondo il presidente di Iniziativa Alghero, Francesco Sasso, l’intervento ricadrebbe nella fascia di rispetto cimiteriale, area non edificabile per i privati ma compatibile con opere pubbliche, facilitando così la realizzazione.

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