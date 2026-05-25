Viabilità modificata per il nuovo asfalto 

Nuovi cantieri e modifiche alla viabilità a Elmas. In via Sulcitana, tra via del Pino Solitario e via Carloforte, proseguono fino al 5 giugno (nella fascia oraria 8,30-18) i lavori di messa in sicurezza per i cedimenti stradali, con carreggiata ridotta e senso unico alternato. Fino al 30 maggio cambia anche il trasporto pubblico locale: i bus delle linee Ctm e Arst diretti verso Cagliari deviano su via Carloforte, via Sant'Antioco, via Don Sturzo e via Bronte; percorso inverso per i mezzi verso Assemini. Istituite fermate provvisorie in via Lana e di fronte all’ex Lidl.

Inoltre da oggi al 19 giugno (dalle 7,30 alle 17) scattano gli scavi di E-Distribuzione in via Caduti di Nassiriya tra le rotatorie di via dei Trasvolatori, Santa Caterina e la ex Fas. Sono previsti restringimenti e sensi unici alternati. Le autorità raccomandano massima prudenza.

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