Via Roma, riparte il cantiere Abbanoa: due mesi di disagi 

Riparte il cantiere Abbanoa in via Roma. Operai e mezzi sono tornati nell’arteria del centro di Selargius, attraversata ogni giorno da centinaia di automobilisti, per un ulteriore step di sistemazione della rete idrica.

Lavori in corso e conseguente rivoluzione al traffico che, stando ai tempi messi nero su bianco nell’ordinanza stilata dalla polizia locale, dovrebbe durare sino a fine marzo. Stop alla sosta in alcuni tratti di via Roma, divieto di transito per il trasporto pubblico e i mezzi pesanti, e sarà vietato l’accesso – con tanto di inversioni del senso di marcia e obblighi di svolta – quando il cantiere sarà concentrato fra gli incroci con via Sant’Olimpia e via Dante.

Previste novità nella viabilità anche quando i lavori arriveranno nel tratto fra le intersezioni con via D’Azeglio e via Digione: in questo caso sarà istituito il divieto d’accesso all’incrocio con via San Martino, il doppio senso di circolazione e lo stop alla sosta in via D’Azeglio e via Pisacane. Un ulteriore step del cantiere che dovrebbe concludersi entro fine anno.

L’obiettivo – più volte ribadito da Abbanoa – è ottimizzare lo schema idrico cittadino e ridurre la dispersione idrica che a Selargius ha già portato, nel corso degli ultimi anni, a un risparmio complessivo di oltre 90 litri al secondo.

