Via Repubblica a pezzi, i lavori sono un miraggio 

Su via Repubblica si procede a dieci chilometri orari. E se il codice della strada e la buona creanza insegnano a non correre nel centro abitato c’è il manto stradale a impedire di andare a una velocità a norma di legge. Nella strada già dissestata sono stati eseguiti i lavori della società Siat per la posa della fibra e il nuovo asfalto avrebbe già dovuto ricoprire buche e crepe. L’azienda privata che doveva occuparsi del ripristino però ancora non ha aperto il cantiere. I ritardi si accumulano e i residenti protestano, chiedono che la via sia percorribile senza slalom per evitare danni . Il Comune di Lanusei fatti i dovuti calcoli su una superficie totale dei ripristini nella cittadina aveva assegnato a Siat la pavimentazione della via Repubblica. La Siat stessa si è già impegnata ad affidare l’incarico a un privato che per ora non ha ancora avviato i lavori. Dopo la bitumazione della circonvallazione a valle si sarebbe dunque dovuto procedere su quella porzione di strada, dando così anche continuità ai lavori eseguiti sul ponte. «Abbiamo più volte chiesto l’avvio dei lavori, vorremmo anche noi che la strada venisse asfaltata, capiamo perfettamente il disagio – spiega la vicesindaco Maria Tegas – Siat ha dato l’incarico a un privato, e noi continueremo a sollecitare». (fr. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA