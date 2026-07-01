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La protesta.
02 luglio 2026 alle 01:38

Il sit-in davanti a Tavolara: «Giù le mani da Cala Finanza»  

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Si sono ritrovati in centinaia, a Loiri Porto San Paolo, per dire no al progetto di Tavolara Bay a Cala Finanza. Comitati, associazioni, attivisti in arrivo da tutta la Sardegna, ma anche tanti turisti, sull’onda di una petizione con oltre 100mila firme. Il Comune ha ritirato l’ok al progetto che prevedeva solo il recupero di una villa, ma l’impresa, forte di un provvedimento del Governo legato alla Zes, ha ben altri progetti. L’8 luglio il Tar si pronuncerà sulla sospensiva chiesta dalla Regione.

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