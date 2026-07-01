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I roghi.
02 luglio 2026 alle 01:37

Incendi a Ottana, Noragugume e Iglesias Per oggi c’è l’allerta 

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Un’altra giornata impegnativa, ieri nell’Isola sul fronte incendi. Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio nella piana di Ottana, interessando la zona dell’area industriale. Le fiamme hanno rapidamente alimentato una densa colonna di fumo, ben visibile anche dai paesi vicini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento per contenere il fronte del fuoco. Quasi in contemporanea, un altro incendio è scoppiato nelle campagne di Noragugume, a pochi chilometri di distanza, in località Baccarzos, dove è stato necessario l’intervento di tre elicotteri. Al momento restano da accertare le cause dei due roghi.

Il Corpo forestale è stato impegnato anche a Iglesias (Corraxe Cane), dove hanno operato squadre a terra e mezzi aerei contro il vento. Roghi anche a Is Gallus, a Carbonia. A Luras, dopo il monitoraggio notturno, a Monte Biancu sono state operate le bonifiche, con un elicottero.

Confermato per la giornata di oggi il codice giallo per rischio incendi nel territorio di Cagliari: lo certifica il bollettino odierno della Protezione civile regionale, che sottolinea la pericolosità media e il livello operativo di “attenzione” per condizioni tali che «a innesco avvenuto, l’evento, se tempestivamente affrontato, può essere contrastato con il dispiegamento di forze ordinarie di terra eventualmente integrato dall'impiego di mezzi aerei della Regione».

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