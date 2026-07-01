VaiOnline
L’emergenza.
02 luglio 2026 alle 01:38

Il caso Iglesias: «Al Cto reparto di urgenza a rischio chiusura» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il rischio di una chiusura del Punto di primo intervento dell’ospedale Cto di Iglesias, a seguito della cessazione dei contratti dei medici a gettone, torna al centro dell’attenzione politica regionale. Il consigliere regionale Gianluigi Rubiu (FdI) ha presentato un’interrogazione alla presidente della Regione Alessandra Todde per chiedere chiarimenti urgenti sulle misure adottate e sulla capacità di garantire la continuità assistenziale nei presidi del Sulcis Iglesiente.

La cessazione dei contratti dei cosiddetti medici a gettone impiegati nei servizi di emergenza, secondo Rubiu, potrebbe compromettere la tenuta del servizio. «Il rischio di chiusura del Ppi dell’ospedale di Iglesias – spiega - La criticità era ampiamente prevedibile e nota da mesi, ma la giunta regionale non ha evidentemente messo in campo misure sufficienti a garantire la continuità del servizio e la tenuta della rete dell’emergenza sanitaria territoriale». Secondo Rubiu, il problema potrebbe avere conseguenze immediate su un territorio già segnato da difficoltà nell’organizzazione sanitaria: «Le conseguenze di questa situazione rischiano di essere immediate e gravi per un territorio già fortemente penalizzato, con l’imminente pericolo di un depotenziamento dei servizi essenziali e di un sovraccarico degli altri presidi ospedalieri».

L’interrogazione arriva dopo l’intervento del sindaco di Iglesias Mauro Usai in Consiglio comunale, nel quale è stata sottolineata l’importanza del contributo dei medici gettonisti per garantire il mantenimento del Pronto soccorso e dei rianimatori del Cto. Usai, in Consiglio, ha inoltre evidenziato le criticità legate al ruolo di Ares nelle procedure di reclutamento del personale sanitario, con le cause di queste criticità dovute alle «disastrose gestioni della Giunta Solinas e ancor più precedentemente dell’assessore Luigi Arru». Nel mirino anche la situazione del Pronto soccorso dell’ospedale Sirai di Carbonia, già sottoposto a una forte pressione operativa. «Preoccupante situazione anche per il pronto soccorso dell’ospedale Sirai, che già opera in condizioni di forte pressione e che rischia un ulteriore aggravio dei carichi di lavoro a seguito dell’eventuale chiusura del Ppi di Iglesias», ha affermato Rubiu, chiedendo alla Regione di chiarire quali azioni intenda mettere in campo per garantire la continuità dei servizi e la sicurezza dei cittadini. «Serve un intervento immediato – chiude il consigliere - per evitare il collasso della rete delle urgenze nel Sulcis Iglesiente».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Lo speciale

L’estate sarda, una guida in regalo

l In edicola e sulla app L’Unione digital
Il progetto contestato

Sit-in vista Tavolara: «Un patrimonio di tutti»

Centinaia di manifestanti a Cala Finanza, nel mirino la Zes «atto di prepotenza verso i sardi» 
Andrea Busia
Servitù militari

Dall’Isola l’altolà alle esercitazioni «Vogliamo chiarezza»

Bocciato il calendario della Difesa Aerei da guerra in azione nel Sulcis 
Enrico Fresu
Ma Cagliari è stata esclusa dalle rotte del servizio cargo: precedenza al porto di OIbia

Continuità merci, sfida per lo sviluppo

Partiti e associazioni: l’Isola chieda le compensazioni per l’insularità 
Alessandra Carta
Meteo

Tregua del caldo ma solo fino a domenica

Lo strano inizio d’estate: l’afa si alterna agli acquazzoni (come ieri a Cagliari) 
Sara Marci
Senato

Ok al Piano casa, pronti 10 miliardi

Centomila alloggi nuovi o ristrutturati a giovani coppie, prof e separati 
Lo strappo

I lefebvriani ordinano quattro vescovi, è scisma con Roma

«Pronti a pagare qualsiasi prezzo» La scomunica adesso è automatica 