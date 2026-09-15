Via Porcu pedonale, si riaccende il dibattito 

La discussione va avanti da anni: c’è chi vuole che la strada resti aperta alle auto, chi la vorrebbe pedonale. E intanto in via Porcu molti negozi restano chiusi e Quartu rimane una delle poche città al mondo orfana di un centro storico da vivere senza traffico e smog. che nel fine settimana la via dello shopping è stata chiusa in occasione della serata di Enomusica, accogliendo migliaia di persone tra cibo e degustazioni di vini, dimostrando che, a debite condizioni, chiudere si può.

I commercianti

Ci crede da sempre Sergio Piludu presidente del centro commerciale naturale via Porcu: «Il successo di Enomusica ha dimostrato quello che diciamo da tempo: i cittadini gradiscono la pedonalizzazione perché un centro storico chiuso attira le persone e favorisce il commercio in una strada che solo così potrebbe rinascere. Il tutto ovviamente legato a un abbellimento della via e all’organizzazione di iniziative. La strada chiusa invoglierebbe anche altre attività ad aprire, a mettere i tavolini fuori. A questo punto l’unico a non volere la pedonalizzazione sembra essere il Comune». Tra i favorevoli c’è anche l’orafo Aldo Puddu a patto però, dice, «che si studi tutta la viabilità della zona, che si renda la strada più bella che si invogli la gente ad uscire. Si potrebbe per esempio iniziare nei fine settimana». In piazza Azuni Filippo Simbula di Vanità by Oscar aggiunge: «Da tempo dico che sarebbe bello che anche piazza Azuni fosse pedonale con i tavolini fuori, così come accaduto per la Festa della birra, che ha portato tantissime persone».

I no alla pedonalizzazione però restano soprattutto nel tratto di strada dall’incrocio con via Cavour e alla fine verso il mercato. Tra questi Daniela Falchi di “Idee sopra e sotto” che evidenzia: «Già via Porcu è mezzo morta se chiudono la strada muore completamente. È successo anche in altre strade a Cagliari. Che poi quando chiudono in occasione di iniziative non vendiamo mai niente».

I clienti

E poi ci sono i cittadini. «Ho sempre pensato che ci vuole un centro storico pedonale – dice Francesca Meloni, 71 anni, pensionata –, via Porcu chiusa al traffico è così bella che credo ne trarrebbero vantaggio anche i commercianti. Penso che sia un provvedimento da rendere definitivo». Donatella Mureddu, 72 anni, è arrivata da Cagliari per Enomusica: «Dovrebbe diventare come via Manno e via Garibaldi a Cagliari – spiega –. Basta abituarsi». Pino Cinus e sua moglie Assunta Orrù 69 anni si sono conosciuti proprio in via Porcu, «quando si faceva la classica passeggiata e ci si innamorava. Una volta sì che era pieno di gente, adesso invece è un mortorio. La pedonalizzazione però dovrebbe essere l’ultima spiaggia da tentare per ravvivare il centro».

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