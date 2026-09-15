SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Palmoli.
16 settembre 2026 alle 00:50

Famiglia nel bosco, l’incontro salta all’ultimo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Palmoli. Per la riunione della “famiglia nel bosco” nella casa offerta in comodato d’uso gratuito dal Comune di Palmoli era tutto pronto. Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, arrivati per primi, attendono i loro tre figli, ma l’incontro, il primo dall’ordinanza del Tribunale dei minorenni dell’Aquila per il rientro a tappe, salta. «I servizi sociali, che hanno mandato in avanscoperta due assistenti sociali giovani, hanno ritenuto che non vi fossero le condizioni di sicurezza e privacy», ha spiegato ieri il sindaco Giuseppe Masciulli ai giornalisti, accorsi numerosi sul luogo per quella che sarebbe stata la prima riunione della famiglia dopo la sospensione della responsabilità genitoriale.

Nel frattempo le troupe, su preghiera di Catherine, si erano allontanate, da cui lo sfogo del primo cittadino di Palmoli: «L’area era completamente libera, ma c’è stata questa opposizione dei servizi sociali, come se ogni volta andassero alla ricerca del minimo impedimento per ritardare questo programma di reinserimento dei bambini in famiglia».

Masciulli ha poi aggiunto: «Le assistenti sociali non dipendono dal Comune, ma quello che possiamo fare è un’attività di verifica per vedere come hanno organizzato i servizi sociali che seguono la vicenda».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il comitato Sa Bardiania de sa Nurra: la distanza di protezione è fissata da leggi e sentenze

Pale vicino a nuraghi e necropoli, i progetti che minacciano l’Isola

Monito alla Regione: si rischia una distruzione senza precedenti 
Al. Car.
La tragedia

Giù dalla chiesetta, pensionato muore a Su Gologone

Ex operaio forestale precipita durante la messa: nessuno scampo 
Fabio Ledda
l’allarme

Risse e coltelli, a Cagliari cresce la paura

Arrestato un minorenne per spaccio. Residenti e commercianti: «Non se ne può più» 
Alessandra Ragas
La polemica.

Sestu, odio social sulla consigliera

Ylenia Mascia
Regione

Staffetta alla guida delle commissioni,  maggioranza divisa

A rischio il presidente del Bilancio per incompatibilità col ruolo nel M5S 
Roberto Murgia
La proposta: abbassamento dei massimali degli assistiti e stipendi equiparati a quelli di magistrati e parlamentari

«Servizi migliori? Rivalutiamo i medici di base»

Il presidente di Confapi Sanità Deriu: ridare dignità e prestigio a chi opera nel territorio 
Massimiliano Rais
Roma

Un piano per togliere la Lazio a Lotito

Indaga la Dda, perquisizioni per Bisignani e i vertici della Banca del Fucino 