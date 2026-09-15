Famiglia nel bosco, l’incontro salta all’ultimo 

Palmoli. Per la riunione della “famiglia nel bosco” nella casa offerta in comodato d’uso gratuito dal Comune di Palmoli era tutto pronto. Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, arrivati per primi, attendono i loro tre figli, ma l’incontro, il primo dall’ordinanza del Tribunale dei minorenni dell’Aquila per il rientro a tappe, salta. «I servizi sociali, che hanno mandato in avanscoperta due assistenti sociali giovani, hanno ritenuto che non vi fossero le condizioni di sicurezza e privacy», ha spiegato ieri il sindaco Giuseppe Masciulli ai giornalisti, accorsi numerosi sul luogo per quella che sarebbe stata la prima riunione della famiglia dopo la sospensione della responsabilità genitoriale.

Nel frattempo le troupe, su preghiera di Catherine, si erano allontanate, da cui lo sfogo del primo cittadino di Palmoli: «L’area era completamente libera, ma c’è stata questa opposizione dei servizi sociali, come se ogni volta andassero alla ricerca del minimo impedimento per ritardare questo programma di reinserimento dei bambini in famiglia».

Masciulli ha poi aggiunto: «Le assistenti sociali non dipendono dal Comune, ma quello che possiamo fare è un’attività di verifica per vedere come hanno organizzato i servizi sociali che seguono la vicenda».

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