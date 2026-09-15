San Benedetto, il mercato raso al suolo 

Due facciate tengono insieme il vecchio e il nuovo mercato di San Benedetto, a Cagliari: quelle di via Pacinotti e via Bacaredda saranno le uniche parti a restare in piedi. Una scelta maturata dopo una valutazione delle strutture che hanno reso più conveniente e sicuro demolire e poi ricostruire. L’assessore Yuri Marcialis assicura che i «lavori procedono secondo cronoprogramma». Intanto nella sede provvisoria di piazza Nazzari gli operatori archiviano tra luci e ombre la seconda estate. Ma su un punto sono tutti d’accordo: il cantiere alimenta la fiducia e l’attesa per il ritorno a San Benedetto.

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