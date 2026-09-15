Giù dalla chiesetta, pensionato muore a Su Gologone 

Si è seduto sul muretto fuori dalla chiesetta della Pietà a Su Gologone, a Oliena. Forse ha avuto un malore, o forse la sua è stata una semplice distrazione, che gli ha fatto perdere l’equilibrio. È stato sicuramente un tragico incidente la morte di Lussorio Massaiu, 67 anni, operaio forestale in pensione, precipitato ieri pomeriggio nella suggestiva cornice della fonte di Su Gologone. Era seduto sul muretto proprio fuori dalla chiesetta che si attraversa per arrivare al belvedere sulle fonti quando, per cause da approfondire, ha perso l’equilibrio ed è caduto più in basso, compiendo un volo di alcuni metri e sbattendo violentemente la testa.

La tragedia

La tragedia si è consumata mentre, proprio lì a due passi, nella chiesetta della Pietà di Su Gologone, si stava celebrando una messa. Un pomeriggio che avrebbe dovuto essere scandito dalla preghiera e dalla quiete del luogo si è trasformato improvvisamente in una tragedia. Immediato l’allarme, nonostante le difficoltà con i telefoni che proprio in quel luogo non hanno ricezione, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Su Gologone, con il suo paesaggio carsico e l’acqua che sgorga dalla roccia, è uno degli angoli più suggestivi del territorio.

Per raggiungere il punto panoramico si percorrono diversi gradini e si passa proprio davanti alla chiesetta della Pietà. In questo scenario è avvenuta la caduta mortale.

Massaiu, nato nel 1959, era sposato e aveva figli. Da circa un anno aveva lasciato il lavoro dopo una vita trascorsa come operaio forestale, iniziando la pensione. Ieri si trovava a Su Gologone quando, improvvisamente, qualcosa è andato storto. Non è ancora chiaro se abbia accusato un malore, magari un semplice capogiro o più semplicemente abbia perso l’equilibrio mentre era seduto.

Le indagini

A chiarire i contorni della vicenda saranno i carabinieri della Compagnia di Nuoro, intervenuti sul posto insieme ai colleghi della stazione di Oliena e al personale del 118. Per l’uomo, nonostante i soccorsi, non c’è stato scampo. La caduta e il violento impatto hanno provocato ferite che si sono rivelate fatali. Della tragedia è stato avvisato anche la magistrata Sandra Maria Benedetta Picicuto, che ha seguito gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto. E in serata la salma è stata riconsegnata ai familiari. Per tutta la serata i militari hanno ascoltato le persone presenti al momento della tragedia, cercando di mettere insieme gli ultimi momenti prima della caduta e di capire se qualcuno abbia visto direttamente la drammatica scena.

Il dolore

Proprio le testimonianze hanno indirizzato le conclusione su quella che per gli investigatori è stata una tragica fatalità. Resta il dolore per una morte improvvisa, avvenuta in un luogo che proprio per la sua bellezza richiama ogni giorno numerosi visitatori. Ieri, tra la chiesetta della Pietà e la fonte carsica, il silenzio di Su Gologone è stato interrotto dall’allarme dei soccorsi. Poi le domande, le testimonianze e gli accertamenti, mentre si cercava di dare una risposta all’accaduto.

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