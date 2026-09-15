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La polemica.
16 settembre 2026 alle 00:51

Strade devastate dai cantieri per il Tyrrhenian Link: vertice alla Città metropolitana 

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Nuove vertice stamattina alla Città metropolitana di Cagliari con le amministrazioni comunali di Quartu, Quartucciu, Settimo San Pietro e Maracalagonis, i rappresentanti di Terna e dell’impresa Roda, i vertici della Città metropolitana e il responsabile della viabilità, l’ingegnere Paolo Mereu. Si parlerà anche degli scavi sulle strade provinciali 15 e 17, rimaste danneggiate dai lavori per la posa dei cavi del Tyrrhenian Link.

Proposte e proteste

La scorsa settimana c’è stato un primo incontro, cui è seguito un altro venerdì 11, fra lo stesso Mereu e i rappresentanti di Terna e dell’impresa Roda. Nell’occasione sono state avanzate delle proposte che hanno subito suscitato la reazione della sindaca di Maracalagonis Francesca Fadda, tutt’altro che soddisfatta, che ha informato con una Pec i ministeri competenti, i deputati sardi, la Regione e il Prefetto, chiedendo con urgenza «l’istituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta»

Nell’ultimo incontro l’ingegner Mereu ha esaminato gli argomenti più delicati, riguardanti la sicurezza delle strade interessate dai lavori, i ripristini dell’asfalto, lo stato di attuazione dei lavori, i movieri, l’ottimizzazione dei tempi semaforici e la possibilità di programmare un ulteriore turno lavorativo durante la notte.«Per i ripristini - ha detto il dirigente - gli interlocutori si sono dichiarati disponibili fin da subito, hanno proposto su alcuni tratti la bitumatura della semi carreggiata e il sopralluogo in tutti i tratti in cui i ripristini presentano ammaloramenti. La Città metropolitana ha declinato la proposta della bitumatura della semi carreggiata perché avrebbe generato, anche se correttamente eseguita, un gradino longitudinale all’altezza della striscia centrale, pericoloso per la circolazione. È stato chiesto un sopralluogo per individuare i tratti da ripristinare con la finitrice. Si concorda che il ripristino verrà effettuato su tutti i tratti ritenuti non correttamente eseguiti».

Gli impegni

Sullo stato di attuazione dei lavori, Terna ha concordato che «manderà nel giro di qualche giorno un file, georeferenziato, con l’esatta dislocazione dei tratti in cui i lavori sono stati già eseguiti, in modo tale da poter avere con contezza lo stato di esecuzione delle opere e dei potenziali rimedi in merito alla circolazione».

Sarebbe stata concordata anche un’estensione della presenza dei movieri fino alle 21 sulla provinciale 15 e fino alle 22 sulla provinciale 17:ull'ampliamento del turno in orari notturni «verranno valutate le lavorazioni che possono essere eseguite lontano da centri abitati, in modo da non creare problemi sugli aspetti acustici, in accordo con il coordinatore della sicurezza».

La Città metropolitana, ricorda ancora Mereu, si è fatta portavoce anche della richiesta avanzata dal Comune di Quartu e Maracalagonis sulla sospensione delle lavorazioni in coincidenza con le giornate di riapertura delle scuole. Tutte proposte che saranno stamattina al vaglio anche degli amministratori dei Comuni interessati. E ad esse si dovrà aggiungere sicuramente la vertenza sui ristori già sollecitati dalla sindaca di Maracalagonis.

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