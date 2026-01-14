Via Pineta chiusa per un mese: lavori e disagi 

Un tratto di via Pineta, strada tra le più importanti e trafficate di Sinnai, resterà chiuso per un mese. Il motivo: lavori in corso. «Attesi da decenni», spiega la sindaca Barbara Pusceddu, «siamo riusciti a ottenere dalla Regione i finanziamenti per la messa in sicurezza idraulica dei canali coperti del Rio Guideddu e del Rio Petralla», tombati tra fine anni Ottanta e inizio anni Novanta, «una buona notizia per le tante famiglie che abitano in quella importante zona dell’abitato che erano chiamati a fare i conti con allagamenti e pozzetti esplosi a ogni pioggia». L’intervento «sarà portato avanti per lotti: quello in corso è da 670mila euro, ne seguirà un altro da un milione e mezzo. Ci saranno inevitabilmente disagi di cui chiediamo scusa, ma si tratta di un intervento molto importante per Sinnai».

Per adesso i residenti vedono solo i disagi: oltre al tratto chiuso, con conseguenze pesantissime sulla circolazione (è l’accesso principale alla pineta e in quell’area ci sono anche le scuole), in tanti lamentano una comunicazione ritenuta insufficiente da parte del Comune sull’inizio dei lavori e dei divieti: molti hanno scoperto la novità solo ieri mattina. Difficile del resto pensare che basti la pubblicazione sul sito web istituzione del Comune di un’ordinanza, risalente al 10 gennaio, per informare tutti delle novità. Ieri una squadra dei vigili urbani era lavoro per indirizzare gli automobilisti verso il percorso alternativo studiato dopo la chiusura di via Pineta. (red. pro.)

RIPRODUZIONE RISERVATA