VaiOnline
Sinnai.
15 gennaio 2026 alle 00:34

Via Pineta chiusa per un mese: lavori e disagi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un tratto di via Pineta, strada tra le più importanti e trafficate di Sinnai, resterà chiuso per un mese. Il motivo: lavori in corso. «Attesi da decenni», spiega la sindaca Barbara Pusceddu, «siamo riusciti a ottenere dalla Regione i finanziamenti per la messa in sicurezza idraulica dei canali coperti del Rio Guideddu e del Rio Petralla», tombati tra fine anni Ottanta e inizio anni Novanta, «una buona notizia per le tante famiglie che abitano in quella importante zona dell’abitato che erano chiamati a fare i conti con allagamenti e pozzetti esplosi a ogni pioggia». L’intervento «sarà portato avanti per lotti: quello in corso è da 670mila euro, ne seguirà un altro da un milione e mezzo. Ci saranno inevitabilmente disagi di cui chiediamo scusa, ma si tratta di un intervento molto importante per Sinnai».

Per adesso i residenti vedono solo i disagi: oltre al tratto chiuso, con conseguenze pesantissime sulla circolazione (è l’accesso principale alla pineta e in quell’area ci sono anche le scuole), in tanti lamentano una comunicazione ritenuta insufficiente da parte del Comune sull’inizio dei lavori e dei divieti: molti hanno scoperto la novità solo ieri mattina. Difficile del resto pensare che basti la pubblicazione sul sito web istituzione del Comune di un’ordinanza, risalente al 10 gennaio, per informare tutti delle novità. Ieri una squadra dei vigili urbani era lavoro per indirizzare gli automobilisti verso il percorso alternativo studiato dopo la chiusura di via Pineta. (red. pro.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Manovra

Ai Comuni due miliardi in tre anni

Il fondo unico passerà da 570 a 670 milioni. Pronto l’emendamento con l’incremento 
Roberto Murgia
Turismo

«Storia e ambiente, a Pula puntiamo anche sulla bassa stagione»

Il sindaco e la Fondazione: «Bisogna evitare l’overtourism»  
Piera Serusi
Società

Gioco d’azzardo, sindaci sardi in campo accanto alla Chiesa

Papa Leone all’udienza con l’Anci: «Piaga che rovina molte famiglie» 
Marco Noce
Magenta.

Ladro ucciso dal padrone di casa

Una coltellata al petto, i complici lo abbandonano davanti all’ospedale 
Milano.

Chiara prosciolta: «Mi riprendo la mia vita»

L’esultanza di Ferragni dopo la sentenza: «Giustizia è fatta». Il legale: «Ammirevole» 
Lo scontro

Groenlandia, gli Usa non tornano indietro «Vogliamo il controllo»

Copenaghen e Nuuk non si piegano E ora i Paesi Ue mandano i militari 