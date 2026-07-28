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Decimomannu.
29 luglio 2026 alle 00:46

Via libera della Giunta: l’ex casa delle suore in uso alla parrocchia  

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Una nuova e moderna casa per la solidarietà, l’inclusione sociale e l’accoglienza nel cuore della comunità. La Giunta comunale di Decimomannu, guidata dalla sindaca Monica Cadeddu, ha approvato all’unanimità la delibera che assegna formalmente in comodato d’uso gratuito alla parrocchia Sant’Antonio Abate, e al parroco don Andrea Lanero, l’immobile comunale di via Roma, precedentemente noto come l’ex casa delle suore “Figlie di San Giuseppe”.

L’edificio storico diventerà la sede ufficiale del nuovo progetto “Foresteria Caritas”, fortemente voluto e promosso dall’organismo parrocchiale “Provvidenza”. Al piano terra troveranno spazio la nuova e più ampia sede operativa del “Centro di Ascolto”, un magazzino modernamente attrezzato con celle frigorifere e il centro di distribuzione di viveri e generi di prima necessità, fondamentali per garantire un aiuto continuativo a oltre cinquanta famiglie indigenti del territorio.

Il primo piano, invece, sarà interamente destinato a foresteria sociale per l’ospitalità temporanea di persone e nuclei familiari in condizioni di grave fragilità. «Con questo importante provvedimento», sottolinea la sindaca Monica Cadeddu, «diamo una risposta concreta ed efficace alle crescenti richieste di aiuto, rafforzando i servizi di prossimità e valorizzando al massimo la preziosa collaborazione con la comunità ecclesiale». La concessione avrà una durata iniziale di un anno, poi rinnovabile. (sa sa.)

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