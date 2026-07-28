Bocche cucite davanti al giudice: nessuno risponde 

Bocche cucite davanti alla giudice. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere le dieci persone arrestate (uno è irreperibile) nell’ambito dell’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia sul presunto piano di assaltare un portavalori che trasportava dell’oro e, in un secondo momento, il caveau della fonderia di San Gavino, di proprietà della Portovesme srl di San Gavino, dove viene recuperato il prezioso metallo.

Ieri mattina, davanti alla giudice per le indagini preliminari Elisabetta Patrito, che ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, si sono collegati a distanza dal carcere gli indagati con i rispettivi difensori: tutti si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Nessuno degli avvocati, al momento, ha preannunciato il ricorso al Tribunale del Riesame, dunque solo nei prossimi giorni sarà possibile capire come proseguirà l’inchiesta: le indagini della Squadra Mobile della Questura, coordinate dal dirigente Davide Carboni e dal pubblico ministero della Dda, Danilo Tronci, proseguiranno ancora per qualche settimana così da definire i ruoli di ciascuno degli indagati, poi la Procura potrebbe chiedere il giudizio immediato. In questo tempo sarà ricercato anche Raffaele Loddo, l’undicesimo destinatario dell’ordine di custodia cautelare in carcere che risulta attualmente irreperibile.

In cella, accusati di tentata rapina, sono così finiti i fonnesi Gian Michele Cadau, Stefano Falconi e Adriano Poddie, poi anche Giancarlo Bassu di Pabillonis), Francesco Carta di Olbia, Luca Montanari e Luigi Antonio Mulvoni di San Gavino Monreale, lo zio desulese Roberto Mario Mulvoni, Salvatore Domenico Stochino di Arzana e Riccardo Sulis di Villanova Tulo. Il caveau conteneva 30 chili di lingotti d’oro per un valore di circa 6 milioni di euro.

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