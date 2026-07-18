Via Italia, traffico rivoluzionato  

Continuano i cantieri contro il rischio allagamenti a Pirri. I lavori riguardano ancora il collettore C47, importante per la salvaguardia da eventi eccezionali legati al rischio idrogeologico in tutto il quartiere. Da domani fino a venerdì 28 agosto, il servizio Mobilità ha predisposto alcune modifiche alla viabilità in via Italia, nel tratto compreso tra via Sironi e via Dolianova. Nello specifico, nel tratto tra via Sironi e via Dolianova, è stato imposto il senso unico verso via Dolianova. È stato imposta la direzione obbligatoria in via Italia all’intersezione con via Pisano e la svolta obbligatoria a sinistra in via Italia all’intersezione con via Emanuele Filiberto per i mezzi superiori a 3,5 tonnellate. Tra le altre novità: la svolta obbligatoria a destra in via Italia all’intersezione con via Dolianova e la svolta obbligatoria a sinistra in via Sinnai all’intersezione con via Italia. Per tutta la durata dei lavori resterà inoltre spento il semaforo di via Italia all’incrocio con via Pisano.

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