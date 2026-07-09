Via gli insetti dai parchi giochi per i bambini  

Operazione parchi sicuri. A partire da questa mattina alle 8 sarà effettuato un intervento di disinfestazione in due aree dedicate ai più piccoli: il parco giochi del Bosco Seleni e l'area giochi Capitan Calamaio. Per consentire lo svolgimento delle attività in piena sicurezza, l'amministrazione invita la popolazione a non utilizzare le aree interessate durante l'intervento e nelle ore immediatamente successive, rispettando la segnaletica che sarà predisposta sul posto. Novità anche sul fronte dei servizi ai cittadini: riapre infatti lo Sportello di Facilitazione Digitale, già attivo nei mesi scorsi, che offrirà nuovamente assistenza gratuita a chi ha bisogno di supporto nell'utilizzo delle tecnologie e dei servizi online. Il servizio è rivolto a tutti i cittadini con più di 16 anni, e sarà disponibile il lunedì dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 18, mentre dal martedì al venerdì sarà aperto dalle 11 alle 13. Lo sportello fornisce assistenza per l'attivazione e la gestione di Spid e Carta d'Identità Elettronica, l'accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione, la creazione e gestione della posta elettronica, i pagamenti tramite PagoPA, l'alfabetizzazione digitale di base e l'utilizzo di smartphone e computer, oltre al supporto nella creazione di contenuti digitali.

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