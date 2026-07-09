Report di Bankitalia: i tassi dei mutui sfiorano il 4% 

Arrivano a sfiorare il 4% i tassi sui nuovi mutui per l’acquisto di casa. Dai dati della Banca d’Italia, infatti, emerge come lo scontato aumento del costo del denaro deciso a giugno dalla Banca centrale europea fosse stato già recepito a maggio dal mercato con il Taeg medio che è arrivato al 3,96%.

Si tratta di un livello che non si vedeva da quasi due anni, ovvero dall’agosto del 2024. In quell’occasione era stata superata addirittura la soglia del 4%. Al momento, resta stabile, invece, la remunerazione sui depositi, fissata allo 0,65%.

Per i consumatori dell’Unc (Unione nazionale consumatori) si tratta di una «pessima notizia» mentre il Codacons lamenta il maggior esborso sui cittadini che già fanno i conti con la crescita dei prezzi negli acquisiti quotidiani. E, in prospettiva, c’è un nuovo intervento da parte di Francoforte entro l’anno, in parte già scontato dagli operatori di mercato.

Il punto, come anche emerge dalle ultime minute della Bce – e dalle dichiarazioni di diversi esponenti del board – è quanto a lungo insisteranno gli effetti indiretti, non solo quelli legati allo shock sui prezzi energetici, del conflitto tra gli Stati Uniti e l’Iran.

Nell’ultima riunione di giugno infatti i componenti del board, secondo quanto si legge nei verbali, avevano concluso che «l’inflazione più elevata dovuta allo shock persistente dei prezzi dell’energia non è più solo una previsione, ma si è già materializzata, e i dati in arrivo segnalano ormai anche effetti indiretti sempre più visibili e diffusi sull'inflazione non energetica». Un’analisi che ha portato, dunque, alla decisione di alzare i tassi, arrivati a sfiorare ora il 4%.

Nella stessa occasione si vedevano ulteriori effetti indiretti in arrivo, che fanno intravedere un ampliamento delle pressioni inflazionistiche in tutta l’economia con la chiara possibilità di effetti di second’ordine, cioè derivanti dalle pressioni salariali.

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