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Il meteo.
10 luglio 2026 alle 00:34

Tra lunedì e mercoledì temperature oltre i 40° 

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In arrivo una terza ondata di caldo estremo in Sardegna con temperature che secondo gli esperti potranno supereranno i 40 gradi. A lanciare l’allarme è Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. La colonnina di mercurio salirà già nel fine settimana ma la fiammata vera e propria è prevista per l’inizio della prossima. Tra lunedì e mercoledì, i modelli prevedono per la prima volta «una condizione biometeorologica straordinaria», e in particolare nelle zone interne del sud-ovest si registrerà un’afa opprimente, a tratti asfissiante. «Non è allarmismo mediatico – sottolinea Tedici – si tratta di termini scientifici ufficiali utilizzati in meteorologia medica per indicare condizioni di estremo pericolo per il corpo umano. È un invito perentorio a non uscire durante le ore più calde e umide della giornata». L’afa dovrebbe lasciare l’Isola solo dopo il 20 luglio.

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