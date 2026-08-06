Via Galvani chiusa: scoppia il caos 

Il cartello che avvisa della chiusura compare a ridosso della curva, quando ormai le ruote sono già puntate verso via Galvani. Chi lo vede in tempo frena di colpo, con chi segue che inchioda a sua volta. Chi invece non lo vede prosegue, trovandosi faccia a faccia con le transenne, e deve rimettersi in coda cercando una via che non aveva previsto. Dietro si alzano i clacson di chi ha un appuntamento, una consegna o un turno che comincia.A imporre lo stop è l’ultima fase del cantiere di Abbanoa per il rifacimento della rete fognaria: dopo la sostituzione della condotta, il gestore sta ora intervenendo sugli allacci: cinque su un lato della strada, lavoro già completato ieri mattina, e altri quattro sull’altro lato in programma per oggi. Per collegare la nuova condotta è stato necessario chiudere completamente la strada, dalle 7 alle 17: proprio le ore in cui viale Marconi, una delle arterie che porta l’hinterland dentro Cagliari, è più intasata da chi si sposta verso la scuola o per lavoro.

I disagi

Chi resta bloccato non ha alternative comode: l’unica soluzione è proseguire verso San Benedetto, oppure, per chi arriva da via Galvani, cercare un’inversione da via Mercalli. Verso le 17, quando il cantiere chiude e gli operai smontano, la corsia che porta verso il cuore di Genneruxi riapre, ma quella che si immette su viale Marconi resta bloccata. Così, per un tratto di circa 80 metri, chi vuole immettersi sull’arteria deve aspettare uno spiraglio nel traffico e inserirsi a turno con chi arriva dall’altro senso: di fatto, una strada a doppio senso che si trasforma in un senso unico alternato. Ai disagi di queste ore si aggiungono altri episodi già segnalati nei giorni scorsi: un leggero avvallamento del manto stradale e un cavo della fibra ottica danneggiato durante gli scavi, con una breve interruzione della corrente per alcune attività della zona. Gli operatori sono intervenuti nella stessa giornata per risolvere il problema.

L’azienda

Abbanoa, contattata sulla vicenda, spiega che l’intervento di oggi è la fase conclusiva del cantiere aperto nelle scorse settimane in via Galvani. «La chiusura totale della strada», spiega l’ufficio stampa del gestore, «è necessaria perché gli allacci sono trasversali: per collegarli alla nuova condotta occorre intervenire sull’intera carreggiata, non solo su una corsia. Questa mattina, una volta completati gli ultimi quattro allacci, verrà steso prima il cemento; l’asfaltatura definitiva, invece, arriverà solo più avanti, dopo Ferragosto».L’azienda si scusa per il disagio causato a residenti e automobilisti, ma sottolinea che si tratta di un intervento atteso da tempo nella zona: «la rete fognaria», spiega Abbanoa, «era già stata soggetta negli anni a diversi guasti e interventi di riparazione, ed è per questo che si è deciso di sostituirla integralmente piuttosto che continuare con manutenzioni parziali».

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