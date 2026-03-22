Via Fieramosca, degrado nel parchetto: FdI all’attacco 

Il coordinamento cittadino di FdI denuncia la situazione di degrado nel parco di via Ettore Fieramosca, di fronte alla scuola elementare: «Un’area che dovrebbe essere sicura e decorosa per bambini e famiglie, ma che oggi appare trascurata», dice il coordinatore quartese del partito, Nicholas Secci. «Erba incolta, recinzioni danneggiate, muri imbrattati e assenza di manutenzione descrivono una situazione evidente. Emblematica anche la targa all’ingresso di via Enrico Toti, ormai deteriorata e quasi illeggibile. È inaccettabile che uno spazio dedicato ai più piccoli sia ridotto così», dice ancora Secci. «Non è solo una questione di decoro, ma di rispetto verso famiglie e bambini».

Nel 2020 un incendio che aveva distrutto i giochi del parco, mai più installati. «Ci aspettavamo un intervento rapido», sottolinea il coordinamento, «ma da allora l’area è stata progressivamente abbandonata. La criticità è aggravata dalla posizione, proprio di fronte alla scuola, rendendo il parco un punto centrale per il quartiere». FdI - aggiunge Secci a nome del coordinamento cittadino - «chiede un intervento urgente: riqualificazione dell’area, reinstallazione dei giochi, manutenzione costante e maggiori controlli contro il vandalismo».

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