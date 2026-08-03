Via dell’Agricoltura: stop all’abbandono dei rifiuti 

È stata approvata dalle due commissioni comunali, Ecologia Urbana e Mobilità, e oggi dovrebbe approdare anche in consiglio nella seduta convocata dal presidente Marco Benucci: la mozione su via dell’Agricoltura, con interventi urgenti, potrebbe ottenere il via libera. Nel testo sono indicate le misure per combattere il contrasto all’abbandono dei rifiuti, ma anche il miglioramento del decoro urbano e una maggiore sicurezza della viabilità.

Il problema è stato più volte denunciato dai titolari delle numerose attività commerciali presenti nella zona, preoccupati per i cumuli di rifiuti lungo la strada. Innumerevoli gli appelli per degli interventi risolutivi per una strada molto frequentata durante il giorno proprio perché molte aziende hanno sede in via dell’Agricoltura. Ora arriva in Consiglio un documento che rappresenta una speranza per tutta la zona.

Il Consiglio si riunisce oggi alle 18: oltre la mozione, si dovrebbero discutere alcuni ordini del giorno e delle proposte di deliberazione (anche per il riconoscimento di debiti fuori bilancio). Presente anche un’altra mozione, della commissione consiliare Sviluppo economico e Settori produttivi, per la pianificazione commerciale del territorio cittadino.

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