VaiOnline
Consiglio.
04 agosto 2026 alle 00:19

Via dell’Agricoltura: stop all’abbandono dei rifiuti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È stata approvata dalle due commissioni comunali, Ecologia Urbana e Mobilità, e oggi dovrebbe approdare anche in consiglio nella seduta convocata dal presidente Marco Benucci: la mozione su via dell’Agricoltura, con interventi urgenti, potrebbe ottenere il via libera. Nel testo sono indicate le misure per combattere il contrasto all’abbandono dei rifiuti, ma anche il miglioramento del decoro urbano e una maggiore sicurezza della viabilità.

Il problema è stato più volte denunciato dai titolari delle numerose attività commerciali presenti nella zona, preoccupati per i cumuli di rifiuti lungo la strada. Innumerevoli gli appelli per degli interventi risolutivi per una strada molto frequentata durante il giorno proprio perché molte aziende hanno sede in via dell’Agricoltura. Ora arriva in Consiglio un documento che rappresenta una speranza per tutta la zona.

Il Consiglio si riunisce oggi alle 18: oltre la mozione, si dovrebbero discutere alcuni ordini del giorno e delle proposte di deliberazione (anche per il riconoscimento di debiti fuori bilancio). Presente anche un’altra mozione, della commissione consiliare Sviluppo economico e Settori produttivi, per la pianificazione commerciale del territorio cittadino.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

l’emergenza

Caldo, nuova allerta: picchi fino a 42 gradi

In Sardegna le temperature più elevate, anche Ferragosto si prevede bollente 
Cristina Cossu
L’attentato

Lula, i due ricercatori finiti nel mirino hanno lasciato l’Isola

Tre anni fa un ordigno a Sos Enattos: l’indagine per terrorismo è aperta 
Fabio Ledda
Servitù militari

Esercitazioni estive nei poligoni dell’Isola, deroga della Regione

Nulla osta alle operazioni della Leonardo  nonostante il blocco da giugno a settembre 
Enrico Fresu
Cagliari

Anfiteatro e spettacoli, il sogno di una nuova vita

Dopo l’appello di Fiorella Mannoia si riaccende il dibattito sull’arena chiusa dal 2011: «Una ferita aperta» 
Alessandra Ragas
Centrosinistra

Primarie, alta tensione nel Campo largo

Schlein gela Conte: «Prima il programma, poi consultazioni per scegliere il leader» 
I delitti

Uccide a coltellate l’ex della fidanzata

Prima la rissa al bar, poi il blitz sotto casa: vittima un 24enne albanese 