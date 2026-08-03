Cagliari, il grande flop dell’anfiteatro 

L’appello di Fiorella Mannoia dal palco della Forte Arena («Riaprite l’anfiteatro, perché Cagliari e la Sardegna se lo meritano») ha dato una straordinaria visibilità a un problema che la politica non riesce a risolvere. Tenendo lontani spettacoli ed eventi culturali dal monumento più famoso del capoluogo dell’Isola. Cartoline sbiadite dall’anfiteatro romano: ripercorriamo la storia degli eventi che hanno esaltato il fascino e la suggestione del sito. Il Comune aggiorna la scadenza: si riapre nel 2029. Un coro di polemiche accompagna il sipario abbassato. Foto di Stefano Anedda.

a pagina 7