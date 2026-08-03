Caldo, nuova allerta: picchi fino a 42 gradi  

Un’altra allerta per ondate di calore con picchi anche di 42 gradi, almeno fino a stasera alle 8 – dice l’ultimo bollettino della Protezione civile – ma il grande caldo proseguirà nei prossimi giorni per tutta la settimana, con un lievissimo calo tra venerdì e sabato, domenica di nuovo un aumento, e prepariamoci, Ferragosto con ogni probabilità sarà bollente.

Non è come la terza ondata, quella che abbiamo vissuto a metà luglio, quando nell’Isola sono stati superati i 47 gradi e mai nella storia delle rilevazioni meteo era stato stabilito un simile record, ma anche questa quarta ondata – con l’anticiclone subtropicale stabile sul Mediterraneo e parte dell’Europa centrale – sta mettendo a dura prova la popolazione, il sistema sanitario e sociale e l’antincendio. E la Sardegna è la regione più incandescente d’Italia.

Le rilevazioni

Secondo le rilevazioni Arpas, ieri il centro più rovente è stato Ottana, con 41 gradi, oggi sono previste temperature massime diffusamente molto elevate (sopra i 37 gradi) in prevalenza nelle zone interne occidentali, localmente superiori a 40 gradi, e con picchi di 41-42 gradi nelle piane di Ozieri e Ottana, nell’Oristanese e nel Campidano.

Le minime nella notte saranno in media sopra i 20 gradi su quasi tutta la regione, localmente sopra i 24-25 gradi nelle piane principali e nelle zone costiere.

L’esperto

«La canicola non cede il passo, nel fine settimana si potrebbero registrare lievi diminuzioni delle temperature sia minime che massime su alcuni settori; sul Cagliaritano la situazione tende a non subire significative variazioni», sottolinea il meteorologo Alessandro Gallo. «Sensibile l’alta percentuale di umidità, in particolare dalla tarda nottata al primo mattino, insomma, le notti tropicali si faranno sentire. Tuttavia, questa quarta ondata di calore, nei parametri come temperatura e pressione è leggermente meno intensa rispetto alla precedente, e lascia deboli spazi agli impulsi freschi atlantici che potrebbero favorire l’innesco dei rovesci o temporali se si considera l’alta energia ben conservata nei bassi strati e una superficie del mare calda. Fenomeni che localmente potrebbero risultare brevi ma intensi, anche con grandine».

Le previsioni

Prosegue l’esperto: «La settimana vedrà sui cieli sardi una temporanea nuvolosità medio alta a tratti estesa con probabili formazioni di nubi convettive, per intenderci quelle che possono sviluppare rovesci o temporali di calore, soprattutto durante le ore pomeridiane; le aree ad alto rischio sono l’Ogliastra e il settore nord-nord est. Uno sguardo ai modelli di media lunga scadenza ci dico che l’ondata di calore è stabile, intensa e prolungata anche per la prima parte della seconda decade di agosto: Ferragosto al momento si prevede all’insegna del grande caldo».

Per limitare i rischi per la salute, il Centro Operativo Comunale di Cagliari ha deciso di confermare la chiusura per oggi del Parco di Tuvixeddu, e tra le 12.30 e le 16 dei cimiteri di San Michele e Pirri (che nel pomeriggio resterà chiuso secondo il normale calendario).

I servizi sanitari e sociali

Resta alta l’attenzione dei servizi sanitari e sociali. È operativo 24 ore su 24 il Pronto Intervento Sociale al numero 345.6865769. Inoltre, continua lo Sportello di Ascolto telefonico, in collaborazione con la Croce Rossa, per segnalazioni e richieste di intervento a favore soprattutto di anziani e persone fragili. Il numero da contattare è lo 070.0933671, attivo ogni giorno, festivi compresi, dalle 8.30 alle 12 e dalle 16.30 alle 19.

RIPRODUZIONE RISERVATA