VaiOnline
Reazioni.
04 agosto 2026 alle 00:20

L’Ingv: «Siamo sorpresi, andiamo avanti» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Cresce la vicinanza da parte di istituzioni, singoli cittadini e rappresentanti della società civile, a sostegno dei due ricercatori dell’Ingv, Carlo Giunchi e sua moglie, colpiti dal raid incendiario che sabato notte ha distrutto le loro auto parcheggiate nel giardino di quella che da qualche settimana era diventata la loro casa a Lula.

«A nome dell’intero Istituto desidero esprimere la mia vicinanza ai colleghi – dichiara in un messaggio fatto pervenire alla stampa il presidente dell’Ingv Fabio Florindo in merito all'attentato incendiario -. Quanto accaduto ci colpisce e ci sorprende. In questi anni abbiamo sempre trovato a Lula una comunità disponibile al dialogo e istituzioni che hanno sostenuto il nostro lavoro, siamo convinti che un gesto così grave non rappresenti il territorio né le persone con cui abbiamo costruito un rapporto di fiducia. Da parte nostra - conclude Florindo - resta immutata la volontà di proseguire con lo stesso impegno le nostre attività scientifiche». Sulla stessa lunghezza d’onda il messaggio dell’Istituto nazionale di fisica nucleare e dell’Istituto nazionale di astrofisica che esprimono ai colleghi colpiti e all’Ingv piena solidarietà e profonda vicinanza, confidando nel lavoro delle autorità competenti affinché «il contesto e le motivazioni del grave gesto possano essere presto chiariti - si legge nel comunicato -. Le comunità scientifiche di Infn e Inaf desiderano ribadire la loro piena volontà di impegnarsi per una ricerca al servizio della collettività, sentimenti questi, condivisi dal ministro Anna Maria Bernini, che segue con attenzione il caso».

«Nessuna intimidazione fermerà l’Einstein Telescope», dice il deputato Pietro Pittalis, che a nome suo e di Forza Italia esprime solidarietà e vicinanza ai ricercatori vittime dell'atto intimidatorio. «A loro – si legge nel comunicato - va il nostro sostegno, insieme alla gratitudine per il lavoro che svolgono al servizio della ricerca e del futuro della nostra Isola. Lula è una comunità seria e laboriosa che non può essere identificata con l’azione di qualche sconsiderato. La Sardegna è terra di accoglienza. La violenza e le intimidazioni non fermeranno un progetto che rappresenta una straordinaria occasione di crescita. La risposta della Sardegna sarà quella della legalità, dell’unità e del sostegno convinto alla ricerca dimostrando così di meritare di ospitare l’Einstein Telescope».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

l’emergenza

Caldo, nuova allerta: picchi fino a 42 gradi

In Sardegna le temperature più elevate, anche Ferragosto si prevede bollente 
Cristina Cossu
L’attentato

Lula, i due ricercatori finiti nel mirino hanno lasciato l’Isola

Tre anni fa un ordigno a Sos Enattos: l’indagine per terrorismo è aperta 
Fabio Ledda
Servitù militari

Esercitazioni estive nei poligoni dell’Isola, deroga della Regione

Nulla osta alle operazioni della Leonardo  nonostante il blocco da giugno a settembre 
Enrico Fresu
Cagliari

Anfiteatro e spettacoli, il sogno di una nuova vita

Dopo l’appello di Fiorella Mannoia si riaccende il dibattito sull’arena chiusa dal 2011: «Una ferita aperta» 
Alessandra Ragas
Centrosinistra

Primarie, alta tensione nel Campo largo

Schlein gela Conte: «Prima il programma, poi consultazioni per scegliere il leader» 
I delitti

Uccide a coltellate l’ex della fidanzata

Prima la rissa al bar, poi il blitz sotto casa: vittima un 24enne albanese 
La crisi

Roma-Madrid, la tensione resta alta

La Spagna: il Governo Meloni «non è all’altezza». Gli Usa: l’immigrazione sta uccidendo l’Europa 