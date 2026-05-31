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L’intervento.
01 giugno 2026 alle 00:28

Via dalle spiagge le canne portate dal ciclone Harry 

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Via le canne post ciclone Harry dal litorale. Il settore Ambiente del Comune ha affidato il servizio di raccolta, trasporto e conferimento delle canne depositate lungo l’arenile dal Poetto sino a Mari Pintau. A disposizione sono poco più di centomila euro, stanziati per ripulire le spiagge della costa.

Nel documento, firmato dalla dirigente Valentina Lusso, si sottolinea «l’urgenza e la necessità di porre in sicurezza l’arenile del Poetto di Quartu, fino alla spiaggia di Mari Pintau, per l’imminente arrivo della stagione estiva». E si descrive il fenomeno: «Con il ciclone Harry si è riversata nel Golfo di Cagliari un'ingente quantità di canne vegetali. Le successive mareggiate hanno distribuito le canne lungo tutto l'arenile di Cagliari e Quartu, oltre al tratto di Margine Rosso fino a raggiungere la spiaggia di Mari Pintau, interessando una fascia di profondità variabile, compresa tra la battigia e vicino a strada e percorsi pedonali».

Il problema è stato affrontato in diversi tavoli tecnici e in una conferenza dei servizi fra Comune ed enti competenti. Poi la decisione di affidare il servizio di rimozione e trasporto delle canne in via d’urgenza «nell’ottica della messa in sicurezza, ripristino delle aree litoranee e fruibilità delle stesse da parte della popolazione, anche in considerazione della ricaduta di immagine turistica del territorio».

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