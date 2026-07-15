Via all’ammodernamento delle ferrovie del Sulcis 

Le linee ferroviarie del Sulcis e in particolare quelle che transitano nel territorio di Carbonia saranno molto più sicure. Rfi sta infatti eseguendo da alcuni giorni imponenti lavori di ammodernamento delle reti in linea con le direttive dell'Unione europea in materia di tele controllo. Si tratta delle revisione e potenziamento delle reti per innalzare i livelli di sicurezza. Comporta la sostituzione di cavi legati all'adeguamento delle linee per la segnalazione del traffico ferroviario. Quello che verrà potenziato è il sistema Ertms, un sistema di gestione e protezione della circolazione ferroviaria e di segnalazione a bordo, necessario a sostituire i desueti sistemi di sicurezza delle varie ferrovie europee. I lavori sono in corso prevalentemente nel segmento dinanzi alla ex stazione ferroviaria. Era in uso sino a una quindicina di anni fa (poi è stato inaugurato alla fine di via Roma il nuovo centro intermodale) ma ancora dotata di locali, dispositivi, apparecchiature e macchinari fondamentali per il traffico ferroviario del sud ovest sardo. L'intervento avviene in questo periodo e non è un caso: esattamente da un anno è fermo il trasporto ferroviario da Carbonia-Iglesias-Villamassargia sino a Decimomannu (e da qui si prosegue in treno sino a Cagliari) per importantissimi lavori di potenziamento delle linee. Pertanto, col traffico ferroviario che nel Sulcis Iglesiente dovrà restare fermo ancora almeno sino a questo dicembre (ma esiste il rischio che i lavori si protraggano), Rfi ha programmato l'intervento a Carbonia finalizzato ad elevare il tasso di sicurezza del trasporto ferroviario.

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