Via al cantiere per la nuova strada Ovodda-Desulo 

Partono i cantieri della nuova strada Ovodda-Desulo. Collegherà l’abitato di Ovodda alla strada provinciale 7 a due passi dal valico di “Tascusi”. Nei giorni scorsi è stata bandita la gara per l’affido dei lavori dal Comune di Ovodda, in un tratto di oltre 5 km (oggi sterrati). In campo un milione 800 mila euro (a fronte dei circa 3 milioni complessivi stanziati dalla Regione nel 2023). «Siamo soddisfatti - dice l’assessore comunale ai Lavori pubblici Pietro Soddu - si tratta di un’opera strategica per il territorio, rafforzata anche dal sostegno dell’allora assessore regionale ai Lavori pubblici Pierluigi Saiu». «La strada - aggiunge Soddu - migliorerà i collegamenti dell’intera piana di Ottana verso il Gennargentu e ridurrà i tempi di percorrenza nelle zone interne».

Da Desulo, dove prosegue l’iter di progettazione, il sindaco Gian Cristian Melis promette: «Contiamo di appaltare il nostro tratto di oltre 2 km entro maggio. Purtroppo abbiamo subito dei ritardi legati all’ufficio tecnico che è sguarnito. Abbiamo spedito il progetto di fattibilità tecnico-ambientale all’ufficio Tutela del paesaggio e al Corpo forestale. Confidiamo di arrivare presto al progetto esecutivo e alla gara d’appalto da 700 mila euro».

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