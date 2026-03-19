VaiOnline
L’appello.
20 marzo 2026 alle 00:37

«L’Europa si ribelli al sovranismo assoluto» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Tocca all'Unione europea essere ambiziosa, combattere contro chi la vuole «smantellare» in nome del diritto esclusivo della forza, lottare per dire No all'inarrestabile espansione dei conflitti, frenare chi li porta avanti incurante di ogni regola multilaterale, attaccando Corti internazionali e giudici. Ha scelto la Spagna di re Felipe e di Pedro Sanchez - e forse non a caso - Sergio Mattarella per una “lectio magistralis”, in occasione della consegna di una laurea honoris causa, da cui esonda la sua riprovazione per un mondo che sta abbracciando «un pericoloso sovranismo assoluto».

L'attualità piega la politica e il presidente stigmatizza questi nuovi rapporti di forza dietro i quali agiscono Stati occidentali manovrati da dirigenze tecnocratiche che dileggiano la forza delle regole, da loro viste come l'ultimo vero ostacolo al potere assoluto. Un “j'accuse” durissimo, una vera e propria denuncia formale dalla più alta carica dello Stato che mira a rianimare un'Europa dormiente e divisa.

Mancano solo i nomi e cognomi nel discorso pronunciato da Mattarella a Salamanca di fronte al re di Spagna Felipe. Applaudono a scena aperta gli studenti che affollano l'ateneo della cittadina spagnola. Apprezzano anche i tanti italiani che proprio grazie ad una intuizione europea, l'Erasmus, possono ancora oggi studiare a Salamanca. Nomi e cognomi che i giovani spagnoli ed italiani, al termine dell'intervento di Mattarella, snocciolano senza prudenze diplomatiche: primo fra tutti Donald Trump, poi Vladimir Putin, Benjamin Netanyahu ma anche Viktor Orban per rimanere in Europa.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto

Via le accise, giù i prezzi Ma durerà solo 20 giorni

Benzina poco sopra 1,50 euro, diesel sotto 1,80 E nei distributori si tornano a vedere auto in fila 
Marco Noce
il lutto

Addio a Bossi, l’inventore del Nord

Morto a 84 anni il fondatore della Lega: le lotte per la Padania, il legame con Berlusconi 
Al via il ricorso alla Corte costituzionale. Gli assessori Cani e Spanedda: «Svuotate le competenze locali»

Aree idonee, impugnata la legge nazionale

Todde replica alla premier: «Sull’eolico off shore il Governo è contraddittorio» 
Lorenzo Piras
Carceri

Mafiosi in Sardegna,  il nodo del personale: «Sicurezza a rischio»

Ieri la festa della polizia penitenziaria Il provveditore Arena: «Sfida difficile» 
Umberto Zedda
Il caso

Stalking sulla collega: Bruzzone indagata

Ma la criminologa respinge le accuse: «La perseguitata sono io» 
Francesco Pinna