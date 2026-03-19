C’è il Napoli. E c’è anche Esposito 

Tramortito dal flop a Pisa, il Cagliari cerca forze, idee e orgoglio per affrontare (Unipol, oggi alle 18.30) un lanciatissimo Napoli, a caccia del secondo posto. Pisacane ritrova Esposito e confida nella carica dei tifosi.
alle pagine 50, 51
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Tramortito dal flop a Pisa, il Cagliari cerca forze, idee e orgoglio per affrontare (Unipol, oggi alle 18.30) un lanciatissimo Napoli, a caccia del secondo posto. Pisacane ritrova Esposito e confida nella carica dei tifosi.
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