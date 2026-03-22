Via ai nuovi lavori attorno alla chiesa 

Proseguono i lavori attorno alla chiesa di Santo Stefano, che sta lentamente cambiando volto. Dopo le pulizie, sono in corso in questi giorni gli interventi per la realizzazione dei nuovi marciapiedi lungo via Palestrina e via Boito, insieme alla sistemazione complessiva degli spazi esterni.

«Un passo concreto, visibile, che rende più accogliente e accessibile le nostre strutture» ha detto il parroco don Giulio Madeddu, «tutto questo è possibile grazie alla generosità dei parrocchiani, che da oltre un anno sostengono con continuità e fiducia questo cammino.È bello vedere come, giorno dopo giorno, stia prendendo forma qualcosa che è davvero di tutti».

E ogni prima domenica del mese proseguono le cosiddette “Domeniche comunitarie”, ideate proprio per raccogliere fondi destinati a finanziare i lavori di sistemazione e messa in sicurezza della chiesa. Alcuni interventi sono già in corso, altri prenderanno forma nei prossimi anni.

Interventi che appartengono a un unico progetto condiviso, pensato per rendere i locali più sicuri, più accessibili, più luminosi e accoglienti, e sempre più idonei a sostenere e favorire una partecipazione viva alla vita liturgica, pastorale e comunitaria.

I lavori per la sostituzione della grande vetrata del presbiterio sono iniziati nel dicembre 2025 con l’installazione delle impalcature necessarie alla messa in sicurezza dell’area interna ed esterna.

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