Via ai lavori sulla 195: la Statale chiude da Cagliari a Capoterra 

Da oggi cominciano i lavori sul tratto della Statale 195 danneggiata dalle mareggiate di gennaio: e per le migliaia di automobilisti che percorrono l’arteria sulcitana che unisce Cagliari alla costa sudoccidentale dell’Isola si apre un periodo di disagi che andrà avanti sino alla chiusura del cantiere, prevista a fine luglio. L’avvio degli interventi, studiati dall’Anas per potenziare il tratto litoraneo della Sulcitana più soggetto all’azione del mare, stravolgerà la viabilità. A partire dalla rotatoria che conduce a Macchiareddu, chi è diretto verso il capoluogo procederà lungo il solito tracciato che però diventa a senso unico. I disagi maggiori si vivranno nella direzione opposta: chi parte da Cagliari dovrà utilizzare la strada di Conti Vecchi e attraversare tutta la dorsale consortile di Macchiareddu per poi riguadagnare la Statale 195. Un giro più lungo di 7 chilometri che farà anche lievitare anche le spese di trasporto.

A rendere tutto più complicato, i lavori per la sostituzione di 5 chilometri di pavimentazione del tratto a quattro corsie del Cacip, territorio di Sarroch, che negli ultimi due giorni hanno provocato code interminabili soprattutto in concomitanza con l’uscita dei lavoratori dalla zona industriale del paese dopo le 16,30. Una sorta di tempesta perfetta: da Sarroch una colonna d’auto che utilizzerà l’unica via possibile e dovrà districarsi attraverso l’area dell’eterno cantiere di Su Loi; dopo la rotatoria di Macchiareddu un collo di bottiglia che rallenterà ulteriormente il traffico già congestionato sino a Cagliari.

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