Giunta, cinque assessori verso la riconferma 

Anche la Giunta quater di Graziano Milia sarà all’insegna della continuità.

Un esecutivo comunale fotocopia rispetto a quello uscente, con qualche nuovo innesto che però il sindaco rieletto non vuole ancora svelare. «Gli assessori verranno presentati giovedì, al più tardi sabato», si limita a dire dal suo ufficio di via Brigata Sassari dove il lavoro di primo cittadino non si è mai interrotto.

Per la poltrona di vicesindaco verrà sicuramente confermato Tore Sanna, l’ex sindaco di Villasimius diventato punto di riferimento per dirigenti e funzionari del palazzo di via Porcu. Nessun dubbio anche per l’assessore Antonio Conti, con le deleghe ai Lavori pubblici e Servizi tecnologici, e per il capo dell’Urbanistica Aldo Vanini, a cui spetterà portare a conclusione l’iter della nuova pianificazione appena avviata con l’aggiornamento del Puc, insieme a una serie di grandi opere annunciate. Scontata la continuità nell’assessorato alle Politiche sociali e generazionali di via Cilea, guidato da Marco Camboni in tandem con la dirigente Lorena Cordeddu. Milia dovrebbe poi riconfermare l’assessora alle Attività produttive Rossana Perra.

Cinque assessori certi, sugli altri il sindaco deciderà in questi giorni. In ballo c’è la Pubblica istruzione lasciata - insieme allo Sport e all’assessorato Lgbt - da Cinzia Carta che entra in Consiglio fra gli eletti nella lista di Milia, il settore Mobilità guidato da Elisabetta Atzori dopo il trasferimento dell’assessora Barbara Manca in Regione. E infine l’assessorato di Flumini in questi anni rappresentato in Giunta da Tiziana Cogoni.

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