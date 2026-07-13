Via ai lavori per rifare la segnaletica 

Avviati a Segariu i lavori di completamento della segnaletica orizzontale lungo via Roma, percorsa ogni giorno da numerosi cittadini, lavoratori e mezzi, compresi quelli pesanti. L’intervento, realizzato grazie a un finanziamento dell’Unione Comuni Marmilla, ha riguardato il ripristino delle strisce sulla carreggiata, degli attraversamenti pedonali e delle indicazioni a terra, per migliorare la viabilità e rendere più ordinata la circolazione.

I lavori arrivano a seguito del rifacimento dell’asfalto effettuato dall’Anas. «Era un intervento necessario – spiega il sindaco Andrea Fenu -, soprattutto per garantire maggiore attenzione alla mobilità dei pedoni e alla sicurezza. Nella stessa ottica stiamo studiando il posizionamento di alcuni dossi nelle zone più critiche, ad esempio in prossimità del parco giochi comunale». I lavori alla segnaletica si concluderanno nei prossimi giorni, senza particolari disagi per la viabilità.

RIPRODUZIONE RISERVATA