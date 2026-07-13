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14 luglio 2026 alle 00:19

Aglientu, fuoco sino alle spiagge: parcheggi evacuati, caos e paura 

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Un altra giornata difficile ieri in Sardegna sul fronte degli incendi. È pesantissimo il bilancio dell’incendio scoppiato ieri pomeriggio nella pineta di Monti Russu, nel litorale di Aglientu. Circa 20 ettari di pineta in area Sic sono stati distrutti dal fuoco, la polizia locale è dovuta intervenire per evacuare i bagnanti di due spiagge. Le fiamme hanno distrutto l’impianto di depurazione di un villaggio vicino alla strada Castelsardo-Santa Teresa, rimasta chiusa per diverse ore. Il fuoco ha lambito diverse case ed è andato vicinissimo al residence a ridosso della provinciale. Sul posto gli uomini dell’ispettorato forestale di Tempio e della stazione di Luogosanto, quelli di Forestas e decine di volontari oltre a due Canadair e due elicotteri. Il corpo forestale ha avviato subito le indagini. Stando a indiscrezioni sarebbero in corso degli accertamenti su una linea elettrica, il personale dell’Enel è intervenuto sul posto.

Paura nel pomeriggio anche nelle campagne fra Settimo San Pietro e Quartucciu per un violento incendio che ha divorato quasi sei ettari di sterpaglie e macchia mediterranea. L’allarme è stato immediato con l’arrivo dei Vigili del fuoco, dei Forestali e dei volontari del Nos e del Masise. Presenti anche gli Alpini di stanza a Sinnai. Non si è invece reso necessario far arrivare gli elicotteri.

Le fiamme si sono sviluppate verso le 16 con l’allarme lanciato da alcuni automobilisti: il fuoco ha subito divorato ettari di stoppi e sembrava difficile da controllare. Solo dopo quasi due ore di lavoro, volontari e pompieri sono riusciti a circoscrivere il rogo e a domarlo. Si è proceduto quindi alla bonifica del sito e alla messa in sicurezza. La Forestale ora indaga per risalire alle cause dell’incendio e ad eventuali responsabilità. Al momento non sarebbero state localizzate tracce di inneschi.

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