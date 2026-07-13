In fila dalle tre di notte per scegliere il medico di famiglia 

Ci sono persone che hanno puntato la sveglia alle due di notte. Altre non hanno dormito affatto. Tutto per conquistare un numero che potesse garantire l’accesso agli uffici della Asl e un medico di famiglia. È il nuovo capitolo dell’emergenza sanità ad Alghero, dove l’arrivo di un nuovo medico di medicina generale, per mille assistiti, ha scatenato una corsa disperata. I primi utenti si sono presentati davanti agli uffici dell’Asl di via Degli Orti alle tre del mattino. Alle sei la fila era ormai lunga e composta da persone non solo di Alghero ma anche di Olmedo. Anziani, familiari, figli e nipoti incaricati di fare la fila per i propri cari. Alla fine, soltanto un centinaio di persone è riuscito a entrare negli uffici. Ciascuno poteva effettuare la scelta del medico anche per altri tre assistiti, moltiplicando così le speranze di chi era rimasto fuori.

Contemporaneamente si consumava un’altra battaglia nelle farmacie, dove il personale cercava di aiutare gli utenti a completare la procedura online attraverso il sistema Zente Web, utilizzando Spid o Carta d’identità elettronica. Ma proprio mentre migliaia di persone tentavano di collegarsi, la piattaforma è andata in crisi. «Mi mette in attesa poi quando è il mio turno si disconnette. Mi fa rientrare e mi dà errore», raccontava una signora. Il risultato è stato un vero e proprio caos. Davanti alle farmacie ieri mattina si sono formate code sotto il sole. Molti utenti, soprattutto anziani, hanno accusato malori per il caldo e la lunga attesa. In alcune farmacie i dipendenti hanno distribuito acqua, sali minerali, magnesio e potassio. Sui social, intanto, si è riversata tutta la rabbia. «L’anagrafica del medico è sbagliata, non risulta disponibile nel distretto di Alghero», scriveva una donna. «Una vergogna per gli anziani e gli ammalati», commentava un’altra. Solo verso le 12 circa 150 persone erano riuscite a completare la procedura e ad assicurarsi il nuovo medico di base. Per gli altri è iniziata un’estenuante attesa davanti al computer. Nel pomeriggio la situazione è gradualmente migliorata e, dopo decine di tentativi, alcuni utenti sono riusciti finalmente a completare l’iscrizione. Dall’Asl spiegano che il blocco sarebbe stato provocato dall’enorme sovraccarico di accessi alla piattaforma online. E questa mattina il copione è destinato a ripetersi.

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